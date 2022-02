Opschorting voor vrouw die na ruzie echtgenoot omver reed

Het was Vaderdag en de vrouw had geen cadeautje voor haar man gekocht. Met het geschenkje dat ze in allerijl voor hem was gaan halen, was hij niet tevreden. Daarop kregen ze ruzie en escaleerde de situatie. Op beelden van de bewakingscamera van het huis is te zien hoe de vrouw in een grote zwarte luxewagen achteruit reed, terwijl haar man de auto probeerde tegen te houden. Op een bepaald moment kwam hij ten val en reed ze met haar vier wielen over hem. Daarna stoof ze weg.