Baby Pia krijgt een aangepaste kleuterauto: "Extra stukje vrijheid"

Baby Pia werd 2 jaar geleden beroemd dankzij de grote solidariteitsactie in Vlaanderen waardoor ze een duur medicijn kon krijgen tegen haar spierziekte SMA. Door het medicijn heeft ze al spectaculaire vooruitgang geboekt. Toch is ze nog altijd niet even beweeglijk als andere peuters van 3 jaar en zit ze in een rolstoel.

Haar ouders schreven haar daarom in voor het Go Baby Go-project. Dat project vindt zijn oorsprong in Amerika en ontwerpt autootjes op maat voor kindjes met een beperking. Hogeschool VIVES heeft er mee zijn schouders onder gezet en kon Pia vandaag in de afdeling in Brugge haar eigen autootje cadeau doen.