Plots nieuw gemeentebestuur in Vosselaar: CD&V smeedt nieuwe coalitie, N-VA naar oppositie

Bij N-VA reageert Tinne Wouters verslagen. Zij verliest haar mandaat van schepen van Onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang en Feestelijkheden. "Emotie neemt momenteel de bovenhand. Ik kan alleen voor mezelf spreken en zeggen dat ik mijn ambt met hart en ziel heb vervuld in het algemeen belang van heel Vosselaar. Ik had nog veel mooie plannen die we nu helaas moeten opbergen. Het is heel jammer dat het zo is moeten lopen, maar dat is het harde wereldje van de politiek."

Lokaal N-VA-voorzitter Lou Smulders zegt dat ze nu op een gezonde manier oppositie willen gaan voeren. "Als je iets doet, dan moet je ook tegen je verlies kunnen. We gaan nu voort met een frisse kijk en voor 100 procent. We proberen goed te doen voor Vosselaar en veel te leren ook."

Het nieuwe bestuur zou zich meer gaan richten op sociale thema's. Het nieuwe akkoord wordt op de gemeenteraad van 3 februari geïnstalleerd.