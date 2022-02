Protest tegen zendmast van 38 meter in Koksijde

Ook de aangepaste versie ziet oppositiepartij N-VA niet zitten. Zij roepen alle buurtbewoners op om klacht in te dienen tegen de zendmast. “Want die zal veel te hoog zijn”, zegt fractievoorzitter Sander Loones (N-VA). “Vlakbij ligt de hoogste duin van de kust; De Hoge Blekker. Die mast zal hoger zijn dan die duin. Dat is gewoon absurd. Ook de locatie zien we niet zitten, want wij hebben plannen voor die site. De bedoeling is om daar nieuwe bewoning toe te laten en ook een aantal sportterreinen te verplaatsen. Het zwembad krijgt daardoor een andere plaats. Dat zijn allemaal plannen die daardoor doorkruist kunnen worden.”

De meerderheid wacht het resultaat van het openbaar onderzoek af dat nog loopt tot 21 februari.