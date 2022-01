Lokeren schakelt vzw in om ratten te bestrijden omdat stadsrattenvanger plaag niet meer aankan

Preventie is nog belangrijker: geen rommelhoekjes, maar open ruimtes in de tuin laten, geen voedselresten of dierenvoeder laten liggen. "En al die zaken heb ik bij veel inwoners wél gezien in al mijn jaren dienst", zegt Van Grembergen. "Sommige mensen hebben er oog voor, anderen dan weer niet. Als de ene ratten bestrijdt, maar een buur niet, dan is het dweilen met de kraan open. Je moet rekenen, zo’n rat heeft 8 à 9 nesten per jaar, met 8 tot 10 jongen. Na 3 maanden zijn die jongen al geslachtsrijp. Dus als je de som maakt, weet je dat er enorm veel ratten komen uit één koppel hé."