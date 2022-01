Ondergrondse Romeinse gewelven in Sint-Truiden beschadigd door waterlek: "Weg blijft afgesloten want kan inzakken"

Vorige week vrijdag al werd duidelijk dat het waterlek in de Luikerstraat in Sint-Truiden ondergrondse verzakkingen veroorzaakt had. Het ondergrondse gangenstelsel van de Brustempoort is daardoor instabiel geworden, bevestigt schepen van Openbare Werken Johan Mas (Open VLD). "Er mag voorlopig geen verkeer over, dat zou onverantwoord zijn. Zwaar vrachtverkeer zou de straat kunnen doen inzakken." De stad bekijkt vanavond hoe het probleem het best aangepakt kan worden.