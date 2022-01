Royals - Delphines "fantastische" ontmoeting, en worden Italiaanse kroonjuwelen na 75 jaar uit bankkluis gehaald?

Afstammelingen van de laatste koning van Italië (Umberto II) hebben een formele aanvraag ingediend om de kroonjuwelen terug te krijgen. Die juwelen liggen al 75 jaar veilig achter slot en grendel in een kluis van de Italiaanse centrale bank.



Hoe is dat gekomen? In juni 1946 wordt de Italiaanse monarchie via een volksraadpleging weggestemd en maakt plaats voor een republiek, waarna Umberto II en zijn Belgische echtgenote prinses Marie José (de enige dochter van koning Albert I en koningin Elisabeth) in ballingschap in Portugal gaan.