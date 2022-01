Rusthuispoes Yvanna die 5 weken lang verdwenen was, is weer thuis in woonzorgcentrum in Aalst

Er kwam een zoektocht in de buurt, en er werden flyers uitgedeeld, maar niets hielp. Yvanna bleek spoorloos. "Ook de tips die na een oproep op sociale media binnenkwamen, leidden nergens heen," zegt Hanne. "Maar maandag kregen we een telefoontje van Chat Libre, een opvang in Ukkel, 35 km van hier. De anonieme vinder had Yvanna daarheen gebracht, en de kat kon daar ook de nacht doorbrengen. Gisteren zijn we haar gaan ophalen. Ze is vermagerd en zat vol vlooien. Ze was ook heel angstig, en heeft de eerst nacht hier in haar eigen ruimte doorgebracht. Maar ze is nu gewassen en helemaal ontvlooid. Ze kan bekomen van haar avontuur.

In dit filmpje zien we hoe emotioneel bewoonster Josée is, als ze Yvanna na 5 weken terugziet: