Rusland: "We zullen maatregelen treffen als er geen constructief antwoord van het Westen komt"

In het pokerspel rond Oekraïne heeft de Russische minister Sergej Lavrov de druk vandaag nog wat opgevoerd. In de Doema, het Russische Lagerhuis, sprak hij stoere taal. "Als we eind deze week geen bevredigend antwoord van het Westen op onze eisen inzake veiligheid krijgen, dan zullen we de gepaste maatregelen treffen", klonk het. Lavrov ziet in deze kwestie ook geen rol weggelegd voor de Europese Unie of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).