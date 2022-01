Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle lokt leerlingen in privacyval: "Bijna 1/3 is erin getrapt"

Bij het digitaal zorgteam in het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle kunnen leerlingen heel het jaar door terecht met vragen en problemen over alles wat online gebeurt. Dit jaar wilde dat team haar leerlingen nog eens extra met de neus op de feiten drukken door hen in de val te lokken.

"We hebben een fictief account op Smartschool gemaakt en daarmee een valse wedstrijd georganiseerd per mail. De leerlingen konden 1.000 wafels winnen als ze hun persoonlijke gegevens via een link deelden", legt Dave Van den Keybus van het digitale team uit. Concreet moesten de leerlingen hun naam en adres delen, en vertellen welke wafels ze het liefst lustten.