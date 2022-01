Schoolbus betrokken bij ongeval in Brasschaat, kinderen blijven ongedeerd

De politie werd rond 8.15 uur op de hoogte gebracht van het ongeval. Dat gebeurde op de Bredabaan, tussen de op- en afrit van de E19 en de Voshollei richting Brasschaat. De schoolbus botste op een auto op een afslagstrook naar de Voshollei, week terug uit naar links en daar kwam het tot een botsing met de andere voertuigen. Door de klap kwam de bestelwagen op de rijstroken richting Antwerpen terecht. Daardoor was de Bredabaan een tijd volledig versperd.

In de ravage vielen twee lichtgewonden. Daar waren geen kinderen bij, zegt korpschef Barbara Cloet. "Op de schoolbus zaten drie kinderen. Ze waren onder de indruk, maar raakten niet gewond. Ze werden al snel overgebracht naar hun school."

Die school is een afdeling van De Leerexpert van het Antwerpse stedelijk onderwijs in Brasschaat. "Onze dienst slachtofferbejegening staat ook in contact met de directie om de kinderen op te vangen."