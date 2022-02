Selah Sue heeft het in nieuwe single "Pills" over gebruik antidepressiva: "In lockdown geprobeerd af te bouwen"

Op dit moment slikt Selah Sue geen antidepressiva meer. "Het is super spannend en ook wel confronterend", vertelde ze aan Ayco Duyster op Radio 1 (zie video hieronder). "Want bepaalde eigenschappen die ik ook wel toeschreef aan mijn persoonlijkheid, zoals een beetje lazy zijn, dat was niet mijn persoonlijkheid, maar die medicatie, want ik voel nu dat ik veel meer drive heb dan ik dacht."

Ze benadrukt wel dat de antidepressiva op haar 18e haar leven gered hebben. "Het heeft mij de laatste 14 jaar een heel mooi, stabiel leven gegeven. Maar nu voel ik weer: this is life (dit is (het) leven). Maar het is altijd een heel grote afweging, het is de vierde keer dat ik het probeer. Ik heb nu voor het eerst het gevoel dat het mij zou kunnen lukken, omdat ik ouder ben en naar alternatieven heb gezocht. Ik voel mijn grenzen nu weer meer."