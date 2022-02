Avelgemse leerlingen die gaan skiën in Italië nog niet zeker dat ze noodzakelijke boosterprik kunnen krijgen

De school hoopte voorrang te krijgen bij de vaccinaties zodra er groen licht is voor de boosterprik bij minderjarigen. Maar dat kan niet. "De vaccinatiecentra van Zwevegem en Waregem kunnen snel schakelen en zijn voorbereid zodra de boosterprik wordt toegestaan aan 12- tot 17-jarigen. De leerlingen uit het laatste jaar die 17 zijn, zullen sowieso uitgenodigd worden", zegt burgemeester Lut Deseyn. "Maar niemand krijgt voorrang. Er zijn nog scholen die in de krokusvakantie op skiverlof vertrekken en velen zijn dus vragende partij. Heel wat gemeenten hopen dan ook dat die leerlingen kunnen vertrekken op skiverlof."

De skiklas heeft nog een bijkomend probleem. De school ligt op de grens van West- en Oost-Vlaanderen met Henegouwen, waardoor een aantal leerlingen in Wallonië zijn boosterprik moet krijgen. De vraag is of de vaccinatiecentra allemaal even snel zullen werken.