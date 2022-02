Steenkool is weer populair: "Klanten die het niet breed hebben, proberen zo te overleven"

De Vlaamse Milieumaatschappij roept op om vandaag geen hout te stoken, omdat er te veel fijn stof in de lucht hangt. Maar niet iedereen houdt daar rekening mee. "Ik denk dat de overheid zelf meer fijn stof veroorzaakt door vluchtheuvels aan te leggen, waar auto's dan moeten optrekken", reageert een klant van de brandstofhandelaar. "Ik stook met kolen en met hout, dan heb ik geen elektriciteit nodig. En het is ook een gezellige warmte." Ook een andere klant wil alleen steenkool. "Omdat ik zelf in de mijn heb gewerkt en omdat het goedkoper is dan elektriciteit."