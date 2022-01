Stephen Breyer, progressieve rechter in Amerikaans Hooggerechtshof, gaat met pensioen

Zijn pensionering zou huidig president Joe Biden de gelegenheid geven om een rechter in het hoogste federale gerechtshof van de VS aan te duiden. Tijdens zijn verkiezingscampagne had Biden beloofd dat hij een zwarte vrouw als rechter in het Hooggerechtshof zou benoemen.



De vervanging van Beyer zou daarom moeten gebeuren vóór de "midterms", de tussentijdse parlementsverkiezingen die in november dit jaar plaatsvinden, schrijft zender NBC. Als de Republikeinen bij die verkiezingen de controle over de Senaat heroveren, kan dat de aanduiding van een progressieve rechter bemoeilijken.