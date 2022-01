Syrische Koerden herwinnen controle over gevangenis in Oost-Syrië: "Alle IS-rebellen hebben zich overgegeven"

De gevangenis staat -net als het noordoosten van Syrië- onder controle van de "Syrische Democratische Strijdkrachten" of SDF. De kern daarvan wordt gevormd door de Syrische Koerden, maar er zijn ook Arabische en Assyrische strijders bij.

In die gevangenis zitten 5.000 mensen. De meesten worden verdacht van steun aan de terreurgroep IS, anderen zijn gewone criminelen of mensen die weigerden om voor de SDF te gaan vechten. Onder hen zouden ook 850 kinderen en tieners zijn en er werd vooral voor hen gevreesd.

Het ging om de grootste aanval van IS sinds de val van hun "kalifaat" in Syrië en Irak enkele jaren geleden. Bovendien vond die plaats nabij al-Hasakeh, dat zowat een bolwerk is van de Syrische Koerden en hun bondgenoten. Analisten vrezen voor een terugkeer van IS op het front.