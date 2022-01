"CORE": Tomorrowland en Rock Werchter lanceren samen gloednieuw festival in Brussel

Tomorrowland en Rock Werchter gaan samenwerken en lanceren in mei een nieuw tweedaags boutiquefestival: CORE Festival. Van ‘s middags tot net na middernacht zullen er op vier podia optredens zijn in het Ossegempark, niet ver van het Atomium. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt, maar het is nu al duidelijk dat CORE Festival kiest voor diverse genres als hiphop, quality indie, electronica, hyperpop en alternative dance.