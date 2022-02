Twee klaslokalen ontruimd in basisschool Xplow in Beringen vanwege stabiliteitsproblemen

Na een controle vorige week kreeg de directie de vraag één klas preventief te sluiten. Directrice Dilek Tasdemir: "We hebben in samenspraak met de scholengroep ervoor gekozen het hele gebouw te ontruimen." Ze beklemtoont ook dat de veiligheid van de kinderen en de personeelsleden niet in gevaar is geweest.

De leerlingen zijn nu verdeeld over andere klassen in het andere gebouw van de school. Er zijn nu ook tijdelijke containers besteld, zodat de klassen daar zo snel mogelijk in terecht kunnen. De lokalen in de Hospitaalstraat dateren al uit de jaren vijftig. Scholengroep Go! Expert hoopt nu op de Vlaamse overheid om snel te kunnen renoveren of te verbouwen.