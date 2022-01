Uw energiefactuur ontleed: wie steekt wat in die factuur en waarvoor dient het?

Dit zijn heffingen die geïnd worden via de distributienettarieven van Fluvius maar op zich niets te maken hebben met het hierboven vermelde beheer van het netwerk. Via deze post wordt onder meer de financiële ondersteuning betaald van zonnepanelen en windmolens (op land, niet op zee) en ook een aantal sociale verplichtingen: de plaatsing van budgetmeters bijvoorbeeld en de rol van Fluvius als sociale leverancier. Dat laatste betekent dat Fluvius mensen die niet meer terecht kunnen bij hun commerciële leverancier (door wanbetaling bijvoorbeeld) moet overnemen als klant, tegen een speciaal tarief. Ook een deel van de vele energiepremies die Vlaanderen betaalt, bijvoorbeeld voor isolatie of voor warmtepompen, wordt via deze post betaald. Vroeger zat in deze post ook (het onderhoud van) de straatverlichting maar die kost is intussen uit de factuur gehaald. Bij het luik "toeslagen" vinden we hier ook nog iets opvallends: via dit deeltje van de factuur wordt ook een bijdrage geïnd voor pensioenlasten van (ex-)werknemers van distributienetbeheerders.