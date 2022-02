Veel interesse in nieuwe groepsaankoop voor gas en elektriciteit van de provincie Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen werkte bij de vorige groepsaankoop samen met de later failliet gegane Vlaamse Energieleverancier. 26.000 klanten in Oost-Vlaanderen werden het slachtoffer van het faillissement. "We hebben geprobeerd om de gedupeerden zo goed mogelijk te begeleiden. Niettegenstaande het faillissement hebben particulieren zich blijven inschrijven voor een nieuwe groepsaankoop en daar zijn we blij om", aldus nog Riet Gillis.

Het is nog niet duidelijk met welke energieleverancier de provincie zal samenwerken. "We zijn daar volop mee bezig. En pas als de nieuwe energieleverancier bekend is, beslissen de particulieren definitief of ze hun contract gaan tekenen of niet."