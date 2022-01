VS-minister Blinken: "Oekraïne heeft recht op soevereiniteit en om eigen keuzes te maken"

Wat er precies in de brief staat, wordt niet openbaar gemaakt om vertrouwelijke diplomatie een kans te geven, zei Blinken vanavond op een persconferentie. Toch maakte hij duidelijk dat de VS en de Europese bondgenoten "vasthouden aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en dat dat land het recht heeft om eigen keuzes inzake veiligheid te maken".