Washington belooft stevige reactie als Wit-Rusland Moskou helpt met inval

"Net zoals we Rusland duidelijk hebben gemaakt dat het een hoge prijs zal betalen voor een invasie, hebben we de afgelopen dagen ook Wit-Rusland gewaarschuwd dat te maken krijgt met snelle en stevige sancties als het toestaat dat het grondgebied wordt gebruikt voor een aanval op Oekraïne", aldus Ned Price, de Amerikaanse diplomatieke woordvoerder.

"Indien een invasie vanuit Wit-Rusland zou beginnen, als Russische soldaten permanent op Wit-Russisch grondgebied zouden worden gestationeerd, kan de NAVO ook haar houding in de aan Wit-Rusland grenzende landen herzien", waarschuwde hij verder.

Vorige week, te midden van de impasse met Moskou, drukten de VS al hun bezorgdheid uit over een voorgestelde grondwetshervorming in Wit-Rusland, die de inzet van Russische kernwapens in het aan Oekraïne en Polen grenzende land mogelijk zou maken.

Amerikaanse functionarissen meldden eerder ook al dat de door Wit-Rusland aangekondigde Russisch-Wit-Russische militaire oefeningen "veel verder gingen dan normaal" en een voorbode konden zijn van een permanente Russische aanwezigheid in de voormalige Sovjetrepubliek, nog steeds een van de nauwste bondgenoten van Moskou.