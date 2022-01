Welke sancties kan Europa opleggen aan Rusland en hoe waarschijnlijk is dat? "Afschrikeffect om invasie te voorkomen" 

Over twee zaken is momenteel heel wat te doen, namelijk over het zogenoemde SWIFT-netwerksysteem waarbij Rusland zou losgekoppeld worden van de wereldwijde interbancaire telecommunicatie. SWIFT biedt financiële instellingen in meer dan 200 landen de mogelijkheid transactie-informatie uit te wisselen. Maar er is een kanttekening bij die piste.



"Europese bedrijven zouden zwaar in hun eigen vlees snijden, niet zozeer de Amerikaanse bedrijven. De handel tussen Amerika en Rusland is niet zo belangrijk. Rusland is nog altijd de vijfde handelspartner van Europa", legt Franco de potentiële schade uit.