Webcam laat je meegluren naar vogels in Roeselare

Dit weekend is er het Grote Vogeltelweekend. Wie geen tuin heeft om vogels te tellen, kan terecht op de livestream van Domien Devos. In zijn tuin in Roeselare komen een 15-tal soorten vogels voor. Mensen kunnen ook mee helpen tellen via het YouTube-kanaal Nature Belgium. "Momenteel kijken nog maar 5 tot 10 mensen mee, maar dat moet nog groeien", zegt Domien.