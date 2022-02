Zaventem breekt asfaltweg op en geeft acht are terug aan de natuur

"Dat is intussen al gebeurd, zodat we acht are terug kunnen geven aan de natuur", stelt de schepen. "We hebben de vrijgekomen oppervlakte aangeboden aan de landbouwer, die de akkers langs de weg al bewerkt. Alles is netjes opgeruimd en de grond is zelfs al omgeploegd. Je ziet er niets meer van", besluit Dewandeleer. Mogelijk volgen in Zaventem nog soortgelijke kleine ingrepen in het landschap.