100-jarige Holocaust-overlevende hekelt gebruik Jodenster bij coronaprotest

In Auschwitz werden de moeder en de broer van Margot Friedländer vermoord. Zelf werd ze gedeporteerd naar het concentratiekamp Theresienstadt. Als enige van haar familie overleefde ze de Holocaust, de massale vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Friedländer emigreerde na de Tweede Wereldoorlog naar de VS, maar goed tien jaar geleden keerde ze terug naar Europa. Ze reist nog altijd door Duitsland om te getuigen, vooral in scholen.