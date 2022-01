500 miljoen vaccins in vuilnisbak omdat Westen ze te laat doneert? "Arme landen moeten zelf proberen te produceren"

De meeste van die overtollige vaccins vervallen tegen eind maart. Er is nog wel even tijd dus, maar in de praktijk is dat (wellicht) onvoldoende om het nog georganiseerd te krijgen en de spuitjes op tijd te zetten. Bij plotse leveringen van enkele honderdduizenden vaccins is het moeilijk voor arme landen om alles snel-snel in gang te zetten.

Nu zit er te weinig lijn in leveringen aan bijvoorbeeld Afrikaanse landen, waardoor het voor hen vaak een logistieke nachtmerrie is. "Men denkt dat van alle vaccins die gedoneerd zijn aan Afrika, er ongeveer 63 procent daar ook is gezet", zegt Vercruysse.