Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen kreeg vorig jaar 7.080 dieren binnen: "Opvallend veel egels"

"Helaas doet de egel het niet zo goed in de vrije natuur", vertelt Franky Van Aken van het opvangcentrum. "Een vreselijke bacteriële ziekte maakt dat wij heel wat zieke egels hebben binnen gekregen vorig jaar. Vooral in het voorjaar en in de zomer, in de paringsperiode zien we de problemen opduiken. Egels vechten veel me elkaar, daardoor zijn er heel veel bijtwondes. En op die bijtwondes komen heel veel infecties, waardoor ze heel ziek worden en zelfs kunnen sterven. Heel wat mensen vinden dan ook zwaargewonde egels, die ze zo bij ons binnenbrengen. Maar dankzij de goede zorgen hier, konden er gelukkig ook alweer heel wat egels vrijgelaten worden in de natuur."