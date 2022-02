Aalsters luierproducent Ontex schenkt 142.000 luiers aan slachtoffers van noodweer in Wallonië

Al van bij het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ontex al goederen geschonken, laat het bedrijf weten. "Sinds het begin van de pandemie heeft Ontex meer dan 5,3 miljoen producten gedoneerd in 14 landen op 4 continenten." Het bedrijf kiest ervoor om plaatselijke schenkingen te doen en "de meest kwetsbare groepen te bereiken zoals ouderen die in armoede leven, gezinnen met financiële problemen en vluchtelingen."

Het is een goede daad van het bedrijf, want luiers zijn een grote kost voor gezinnen, zegt Jacques Taymans van het Rode Kruis: "Voor gezinnen die in armoede leven heeft de aankoop van babyluiers een onevenredig grote impact op het gezinsbudget, zeker bij alleenstaande ouders of grote gezinnen. Mensen die het voor de COVID-19-crisis al financieel moeilijk hadden, hebben het nu nog moeilijker". Vooral nu de energieprijzen zo hoog zijn en de koude wintermaanden nog niet voorbij, is dit een belangrijke schenking, aldus het Rode Kruis.

Ontex heeft de hoofdzetel in Erembodegem bij Aalst en heeft fabrieken in Eeklo en Buggenhout.