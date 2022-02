Aantal woninginbraken in Geel, Laakdal en Meerhout opnieuw gedaald: "Rondtrekkende daderbendes hebben activiteiten mogelijk wat stilgelegd door corona"

Er waren vorig jaar 66 woninginbraken en 32 pogingen in de politiezone. Korpschef Dirk Van Aerschot is blij verrast maar blijft op zijn hoede. "In 2020 zagen we veel minder inbraken door corona. Meer mensen waren thuis en dieven hadden minder kans om in te breken. Daarom dachten we dat de cijfers vorig jaar toch weer gingen stijgen. Dat is dus niet gebeurd, in tegendeel", zegt hij. "Het is moeilijk om precies te achterhalen hoe dat komt, misschien omdat rondtrekkende daderbendes hun activiteiten toch wat hebben stilgelegd. We moeten wel aandachtig blijven. De afgelopen maanden is het aantal inbraken toch weer aan het stijgen. Wie verdachte situaties ziet, kan ze best meteen melden aan de politie. Verder kunnen mensen ons nog altijd vragen om advies om hun woning beter te beveiligen. Dat moet niet noodzakelijk veel geld kosten. Soms moeten mensen gewoon hun gewoontes wat aanpassen." De meeste inbraken gebeurden overdag, tijdens de week.