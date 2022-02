Alle gevaccineerde kinderen in Blankenberge krijgen gratis zelftesten

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke roept ouders op om hun kinderen wekelijks zelf te testen op corona. Dat doet hij nu de quarantaineregels in de basisscholen versoepeld zijn. Toch worden de zelftesten niet gratis aangeboden. Blankenberge doet dat nu wel. Net als in nog andere gemeentes stelt de badstad sowieso gratis testen ter beschikking van kwetsbare gezinnen. Blankenberge gaat nog een stap verder. De komende 3 weken worden gratis zelftesten meegegeven aan alle kinderen die een prik laten zetten in het vaccinatiecentrum. "Het is belangrijk om preventief te testen zodat kinderen niet ziek naar school vertrekken. We hopen zo de piek van de omikrongolf te kunnen ronden", zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Kinderen die zich niet laten vaccineren, krijgen dus geen gratis zelftest, tenzij ze uit een kwetsbaar gezin komen.