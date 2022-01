N451 in Beveren krijgt komende zomer een grondige make-over 

Het wegdek van de N451 in Beveren is beschadigd vanaf de Rotonde van Verrebroek tot in Kieldrecht. Dat komt omdat veel vrachtwagens die weg gebruiken om naar de E34 te rijden, legt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen uit. De weg werd een jaar geleden voorlopig hersteld, maar deze zomer komt er een volledige heraanleg.

"Het is de bedoeling dat we het volledige wegdek geschikt maken voor zwaar verkeer en dat er afgescheiden fietspaden komen. We moeten nu regelmatig herstellen, het is beter te kiezen voor een structurele oplossing", aldus de schepen. Het wegdek dat nu uit beton bestaat, wordt vervangen door asfalt.