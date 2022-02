Antwerpse studente op zoek naar originele toiletten

“Toon me je huis en ik zeg je wie je bent”, is een bekende uitdrukking. Camille Vanuxem uit Berchem wil dit doen, maar dan met het kleinste kamertje. Ze studeert Toegepaste Audiovisuele Communicatie aan Thomas More in Mechelen en als eindwerk maakt ze een televisiereportage over originele toiletten. “Achter sommige objecten in wc-kamertjes schuilt een bijzonder verhaal en dat verhaal wil ik graag vertellen”, aldus Camille.