Game helpt kinderen spelend onder narcose te gaan in AZ Delta

Via een spel gaat het kind op pad in de wondere wereld van het eiland Delta Valley. Daarbij moet het kind zelf een karakter samenstellen. Samen met de delta's moeten obstakels overwonnen worden om de boze tovenaar te verdrijven. Dit doen ze door de obstakels weg te blazen. Dit blazen zal later, bij het in slaap brengen van het kind, van pas komen wanneer het slaapgas wordt toegediend. Wie blaast, moet daarna meteen opnieuw inademen. Die reflex zorgt ervoor dat kinderen sneller het slaapgas opnemen om onder anesthesie te gaan.