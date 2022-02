Bedrijf Ekopak uit Tielt investeert fors in Antwerpse waterzuivering: 20 miljard liter drinkwater uitsparen

Het afvalwater van Antwerpen wordt nu ook al gezuiverd in zuiveringsstations van Aquafin, maar wordt daarna doorgestort via beken naar de zee. Ekopak zal in de haven van Antwerpen een nieuwe fabriek bouwen om het gezuiverde water te gaan herwaarderen. Daardoor zullen de bedrijven in de haven dat water kunnen gebruiken in hun productie in plaats van drinkbaar water. De haven van Antwerpen spaart daardoor 20 miljard liter drinkbaar water uit per jaar.

"We willen graag een voorbeeld zijn om duurzamer met water om te gaan. Met dit nieuw project kan water 2 keer gebruikt worden", zegt Pieter Loose, CEO van Ekopak. "We werken intussen voor bedrijven in 16 landen. Dit nieuw initiatief valt zeker ook naar andere havens te exporteren. Maar laat ons beginnen met dit nieuw en groot project in Antwerpen."