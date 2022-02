Beweeg- en belevingstuin voor mensen met jongdementie in Bilzen

Het centrum 'Over de Brug' in Bilzen zet zich in voor mensen met jongdementie, dat zijn mensen tussen 35 en 65 jaar. En nu wordt er een beweeg- en belevingstuin aangelegd. Een eerste toestel is geplaatst. Kinesiste Helen Souveryns: "Het zijn mensen die nog sporten, maar in een sportvereniging gaat dat te snel, vandaar dat er op hun tempo ingezet wordt op bewegen."

Naast een bewegingstuin wordt het ook een tuin om van de natuur te genieten. Helen Souveryns: "Omdat voor hen geuren en kleuren belangrijk zijn kiezen we voor een bloemen- en kruidentuin." Er zullen ook voederplekjes gemaakt worden voor vogels, zodat die ook naar de tuin gelokt worden."