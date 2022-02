Bierbeek wil tennisclub verhuizen naar grotere locatie

Er zijn plannen om de tennisclub te verhuizen naar de plek waar nu het recyclagepark is. "Het huidige recyclagepark gaat op termijn vrij komen omdat we dat gaan verplaatsen naar het industrieterrein van Haasrode", zegt de Buck. "Het recyclagepark ligt in landbouwgebied, maar wordt al jaren niet meer gebruikt voor de landbouw. De locatie is ook mooi afgeschermd van de buurt met een bosje ernaast. We zouden dat bosje kunnen uitbreiden zodat de hele site van de nieuwe tennisclub een groene buffer wordt."