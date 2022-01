Bieroorlog in Brugge is beslecht: Brugse Beer mag naam behouden (behalve in eigen streek)

De beroepsrechter gaat daar dus gedeeltelijk op in. Het bier mag verkocht worden onder de namen Brugse Beer of Beer van Brugge. Maar niet in de regio Brugge zelf. Brouwer Stephane Kolijn moet langsgaan in alle supermarkten en horecazaken in de streek, daaronder vallen bijvoorbeeld ook Damme, Jabbeke, Blankenberge en Knokke-Heist.