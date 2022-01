Boomstamgraf uit 9e eeuw opgesteld in kerk Munsterbilzen: "Zeldzaam exemplaar uit Karolingische tijd"

Er is niet veel geweten over de persoon die in het boomstamgraf ligt. "We hebben de persoon de naam Karel gegeven, een verwijzing naar de Karolingische periode, maar eigenlijk kan het evengoed een Karelin zijn want van het geslacht zijn we niet zeker", lacht Meijers. Wel is zeker dat de persoon zo'n 1,80 meter groot was. "De persoon is in zijn of haar tijd begraven op een kerkhof naast de kerk, dus het gaat zeker niet om een rijk persoon, maar we vermoeden dat het zeker iemand vroom was."