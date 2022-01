To booster or not to booster voor 12- tot 17-jarigen? Vaccinoloog Pierre Van Damme beantwoordt 4 vragen uit onze mailbox

Het is het EMA - het Europees Geneesmiddelenbureau - dat normaal de goedkeuring geeft om een bepaald vaccin of medicijn toe te dienen. Daarna zijn de lidstaten zélf aan zet en kunnen ze zelf bepalen wat ze al dan niet doen. In ons land zijn het uiteindelijk de ministers van Volksgezondheid die samen de knoop doorhakken, al doen ze dat altijd na een advies van de Hoge Gezondheidsraad in ons land, een orgaan met verschillende experten in.

Alleen blijft het wachten op het EMA, dat maar niet met een beslissing komt. Verschillende landen in de Europese Unie hebben daarom zélf beslist om jongeren te gaan boosteren. In ons land verwachten de ministers van Volksgezondheid vanavond of morgen een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Of ze dan ook zélf zullen beslissen - zonder toestemming van het EMA - is niet duidelijk.