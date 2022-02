Dan toch een minicarnaval in Aalst? Jeugdcafé wil klein carnavalsfeest organiseren: "Iedereen mag verkleed afkomen"

Uitbater van het café Cosa Nostra, Bram Schockaert, nodigt de carnavalisten uit via een Facebookpagina om bij hem carnaval te vieren, op de dagen dat het carnaval normaal gezien had plaatsgevonden, van 27 februari tot en met 1 maart. "Het is belangrijk om tradities te houden en te bewaren. Zeker in Aalst", zegt hij. "Ik amuseer mij ook ieder jaar tijdens carnaval dus wij gaan de deuren van ons café open doen. Iedereen mag verkleed afkomen."