CAW Limburg is op zoek naar een deradicaliseringsconsulent: “Dat is in het belang van iedereen”

Sinds 2017 is het CAW al bezig met het begeleiden van geradicaliseerden in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. “We hebben al zo’n 100 mensen begeleid en van 50 daarvan is het dossier afgerond”, vertelt Linsy Timmermans van CAW Limburg.

Door de begeleiding kunnen mensen die veroordeeld zijn voor feiten die te maken hebben met extremisme, re-integreren in de maatschappij als ze vrijkomen.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V): “Wanneer de gevangenen hun straf hebben uitgezeten komen zij opnieuw in de samenleving. En dan moet je dat op een goede manier voorbereiden. In 85% van de gevallen is er een psychische stoornis, en dat moeten we aanpakken. Dat is in het belang van iedereen.”