Coronablog - Onderwijskoepels tevreden met versoepelde quarantaineregels

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn tevreden dat de interministeriële conferentie Volksgezondheid de nieuwe quarantaineregels in het onderwijs heeft bevestigd. De regels gaan onmiddellijk in.

Er is onder meer beslist dat klassen in het lager en secundair onderwijs niet meer moeten sluiten als vier leerlingen besmet zijn. Leerlingen van het basisonderwijs mogen verder ook naar school komen als ze hoogrisicocontact hebben gehad in het gezin.

Voor leerlingen van het secundair onderwijs geldt die regel voor gevaccineerden. Niet-gevaccineerde leerlingen moeten wel nog tien dagen in quarantaine in dat geval. Scholen moeten het regelmatig gebruik van zelftesten bij kinderen verder sterk aanbevelen.

"De signalen vanuit het veld waren luid en duidelijk", zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!. Hij erkent dat daarmee niet alle problemen van de baan zijn, maar meent dat het wel soelaas zal bieden.

"De besmettingen op school lopen zo snel op dat ook de komende weken moeilijk zullen worden op school", klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "Toch zijn we tevreden dat het IMC naar het onderwijsveld geluisterd heeft en de disproportionele en niet-effectieve quarantaineregels in het basisonderwijs opschort."

OVSG blijft er wel voor pleiten dat zelftests ter beschikking worden gesteld van kansarme leerlingen. Dat zegt directeur Walentina Cools. Ook GO! vreest dat regelmatig zelftesten uitvoeren niet voor alle ouders financieel haalbaar is. "Een tegemoetkoming zou dit kunnen stimuleren", klinkt het.

