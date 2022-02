Dan toch geen samenwerking tussen Riemst en privéfirma TaaS voor lokale trajectcontrole

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Bart Somers (Open-Vld) heeft de gemeenten aangeraden om voorzichtig om te springen met samenwerkingen tussen privéfirma's als het gaat over trajectcontroles. Ook kwam er in Bonheiden eerder al een klacht tegen de firma. Riemst heeft daarom gekozen om niet in zee te gaan met TaaS die 24 euro per boete zou krijgen.

"We gaan verder onderzoeken hoe we dat wel kunnen organiseren met een andere externe firma", begint burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V). "We beschikken zelf niet over de capaciteit of specialisatie om de 10 geselecteerde gemeentewegen te controleren. We gaan nu onderzoeken hoe we dat wel kunnen doen, want op de plaatsen zijn snelheidsremmende maatregelen echt nodig", benadrukt hij. Riemst wil in de toekomst ook trajectcontroles op 10 gewestwegen op haar grondgebied.