De muskusrat is in opmars in Sint-Laureins, "het is de ideale biotoop voor een muskusrat"

Volgens Schuurmans is het hoog tijd dat er ingegrepen wordt. "Als het nu niet stopt, dan zitten we over 5 jaar met een groot probleem, het is nu 5 voor 12."

De gemeente werkt samen met de VMM omdat die ervaring heeft in het bestrijden van muskusratten en omdat ze het nodige materiaal heeft om dat te doen in de grote waterlopen. De bestrijding gebeurt met een fuik, een soort tunnel waarin de muskusrat gevangen wordt. "We moeten het probleem krachtig aanpakken", weet Maarten Schuurmans. Muskusratten hebben amper natuurlijke vijanden en "ze planten zich extreem snel voort".

De gemeente heeft een rattenvanger in dienst en die neemt de bestrijding in de kleine waterlopen voor zijn rekening. "Maar die bestrijdt ook de bruine rat, want ook die is in opmars en daar komen soms klachten over. De bruine rat komt bij de mensen thuis in hun kippenhok of composthoop, daar heeft de mens last van."