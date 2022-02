"Pam & Tommy": nieuwe fictie over sekstape van Pamela Anderson en Tommy Lee die in jaren 90 de media haalde

Pamela Anderson (gespeeld door Lily James in de reeks) en Tommy Lee (Sebastian Stan) leren elkaar kennen in 1995, in een nachtclub in Los Angeles. Zij is hét sekssymbool van de jaren 90 en wereldberoemd. Hij de drummer van de megapopulaire hardrockband Mötley Crüe. Vier dagen later zijn ze getrouwd.

Tijdens renovatiewerken in hun villa in Malibu krijgt Lee het aan de stok met één van de timmermannen: Rand Gauthier (gespeeld door Seth Rogen in "Pam & Tommy"). Als de man ontslagen wordt en in geldnood komt, zint hij op wraak. Hij breekt in in het huis van het beroemde koppel, gaat er met de inhoud van de brandkast vandoor: een hoop cash geld, wat vuurwapens, en … een homevideo.