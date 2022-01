Infectioloog Jessa Ziekenhuis pleit voor loslaten maatregelen: "Liever hoge piek met snelle daling"

Tot 300.000 besmettingen per dag, dat betekent dat de omikronvariant razend besmettelijk is. Kunnen onze ziekenhuizen de druk van een maatschappij zonder coronamaatregelen aan? “Omikron is een fundamenteel ander virus dan delta”, duidt Van der Hilst. “Maar heel weinig mensen die vandaag met een coronabesmetting in het ziekenhuis terechtkomen, belanden op intensieve zorg. Dat zien we niet alleen in ons land, maar in alle landen waar omikron rondwaart.”