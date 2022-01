Defensie springt bij in woonzorgcentrum in Zemst omdat te veel personeel uitvalt door corona

De vier personeelsleden van Defensie gaan naar verwachting zaterdag aan de slag. "We zien ze graag komen", lacht directeur Coremans. "Het is de allereerste keer dat we deze hulp moeten inroepen. Normaal lukt het ons wel met interimkrachten, of met mensen van het wit-gele kruis of met zelfstandige verplegers. Maar dat was deze keer niet het geval. Onze eerste zorg is dat de bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de situatie", verzekert de directeur nog.