Defensie wil 15 lichte Europese H145M helikopters kopen en zoekt koper voor de peperdure NH-90 heli’s 

H145M: Europees, lichter, én vooral (veel) goedkoper

De Airbus H145M is een erg lichte twin-motor helikopter die is ontwikkeld voor de gewone civiele markt. Sinds enkele jaren is er ook een militaire variant van het toestel. Naargelang de noden kunnen er allerlei militaire opties aan de heli worden toegevoegd: wapens, mitrailleurs, een extra deur voor sluipschutters, brancards voor medische evacuatie, extra communicatiemogelijkheden. Kortom, het toestel is een beetje een alleskunner. ( Lees verder onder de foto ).

In die zin is er geen vergelijking met de veel duurdere, zwaardere en beter uitgeruste NH-90. Maar die toestellen zijn zo duur in onderhoud en gebruik dat ze aan de grond moeten worden gehouden. Grote voordeel van lichtere Airbus-toestellen: ze zijn véél goedkoper in gebruik en onderhoud.

Mogelijks zou tegen 2030 de vloot lichte Agusta-helikopters ook kunnen worden vervangen door hetzelfde type H145M. Ook dat zou opnieuw tot meer efficiëntie en besparing leiden aangezien het beheer van één type helikopter goedkoper is. Ook de politie beschikt over Amerikaanse lichte toestellen maar bekijkt of er op termijn ook nood is aan nieuwe politiehelikopters.

H-145 is multi-inzetbaar: van medivac tot special forces

De Luchtmacht rekent op vijftien toestellen. Ze houdt daarbij rekening dat de nieuwe vloot multi-inzetbaar is: door de Luchtmacht, maar evengoed voor de Landmacht, de Special Forces en de Medische Component. “Door de wendbaarheid en de ruime zijdeuren is de H-145 zeer goed geschikt voor gebruik bij het Special Operations regiment. Sluipschutters kunnen vanuit de heli werken” zegt een kolonel bij de speciale eenheden. “Door het grotere aantal zouden we de heli’s ook werkelijk kunnen gaan inzetten in de toekomst”. ( Lees verder onder de foto ).

Vier “groene” NH-90s verkopen, één “grijze” NH-90 extra te kopen

Geen eensgezindheid over nieuwe zware transporthelikopters