Denemarken trekt soldaten terug uit Mali na ultimatum Malinese junta

In Mali zijn naast de operatie Takuba ook nog andere strijdmachten actief: ondermeer de VN-vredesmissie MINUSMA, de troepenmacht van de vijf Sahellanden en een Europese trainingsmissie.



Die zijn daar ontplooid na 2012, toen een deel van Mali werd veroverd door jihadistische terreurgroepen. Intussen is de oorlog in Mali al bijna tien jaar bezig, en is de terreur alleen maar toegenomen. Er vielen al duizenden doden. De terreurgroepen, die banden hebben met IS (islamitische Staat) en Al Qaeda, zijn intussen ook actief in de buurlanden Burkina Faso en Niger.